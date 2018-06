Stuttgart (dpa) - Die Entscheidung über die zweite deutsche Einzelspielerin neben Sabine Lisicki im Fed-Cup-Duell mit Tschechien will Barbara Rittner erst kurz vor der Auslosung treffen.

In Julia Görges und Angelique Kerber stehen der Teamchefin für die Tennis-Erstrundenpartie zwei Top-30-Spielerinnen zur Auswahl. «Es ist eine so enge und schwierige Entscheidung. Das ist echt schwierig», sagte Rittner einen Tag vor der Auslosung am Freitag im Stuttgarter Rathaus..

Eigentlich wollte die 38-Jährige am Donnerstagabend bekanntgeben, wer neben Lisicki gegen die Titelverteidigerinnen um Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova im Einzel spielen soll. Doch sie habe sich noch nicht entschieden, sagte Rittner. Sie betonte vor dem Aufeinandertreffen auf Sand: «Das ist keine Taktik.» Görges steht in der Weltrangliste auf Platz 21, Kerber auf Rang 27.

Deutschlands Topspielerin Andrea Petkovic fällt wegen eines Ermüdungsbruchs im Rücken aus. Anstelle der Darmstädterin wird die Berlinerin Lisicki das deutsche Team als Nummer eins anführen.

Fed Cup