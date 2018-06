NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Donnerstag wieder über 1,31 US-Dollar stabilisiert. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung in New York bei 1,3145 Dollar gehandelt. Im europäischen Handel war die Gemeinschaftswährung zeitweilig unter die Marke von 1,31 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,3094 (Mittwoch: 1,3175) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7637 (0,7590) Euro.

Sorgen um ein Scheitern der Verhandlungen um den griechischen Schuldenschnitt hatten die Nervosität am Devisenmarkt schlagartig erhöht und den Euro belastet. Im New Yorker Handel erholte sich die Währung dann wieder. US-Zentralbankchef Ben Bernanke hatte vor dem Haushaltsausschuss des US-Abgeordnetenhauses zwar von Zeichen der wirtschaftlichen Erholung gesprochen, gleichzeitig aber auch auf einen weiter ungewissen Ausblick der US-Wirtschaft verwiesen.