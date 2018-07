Offenbach (dpa) - Am Freitag ist es gebietsweise noch sonnig, von Norden her kommen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes aber auch stärkere Wolkenfelder auf, die südwärts ins Land ziehen und gebietsweise zu leichtem Schneefall führen können.

Es herrscht weiterhin Dauerfrost mit Höchsttemperaturen zwischen -11 im Süden und an der Neiße und -3 Grad an der Nordseeküste. Dazu weht ein meist schwacher, an der Küste und in Bergen auch mäßiger Wind aus vorwiegend nordöstlicher Richtung.

In der Nacht zum Samstag können Wolkenfelder gebietsweise etwas Schneefall bringen, meist bleibt es aber trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen meist zwischen -10 und -15 Grad. Auf den Nordseeinseln teils nur bis -5 Grad, örtlich über Schnee auch unter -20 Grad.