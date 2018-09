Frankfurt/Main (dpa) - Vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht ist der Dax knapp behauptet in den Handel gegangen. Börsianer sprachen angesichts der mit Spannung erwarteten Daten von einer abwartenden Haltung der Anleger, die zuvor auch schon im späten New Yorker Handel sowie in Asien spürbar gewesen sei.

Der Dax, dem mit einem bisherigen Wochenplus von über zwei Prozent die siebte Gewinnwoche in Folge winkt, gab im frühen Geschäft um 0,10 Prozent auf 6649 Punkte nach. Der MDax lag mit 0,01 Prozent im Minus bei 10 211 Punkten. Der TecDax dagegen gewann 0,06 Prozent auf 762 Punkte.

«Die Anleger werden sich am heutigen Vormittag wohl nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen wollen», sagte Investmentanalyst Werner Bader von der Landesbank Baden-Württemberg. Ein weiterer Marktbeobachter sprach von zwei Szenarien für die US-Daten, die jedoch beide positiv für den Aktienmarkt ausgehen könnten. So sei eine Enttäuschung ein möglicher Indikator für eine weitere geldpolitische Lockerung, während eine positive Überraschung ein gutes Zeichen für die Weltkonjunktur sei.

Auf die weiter ausstehende Entscheidung in Griechenland reagierten die Anleger erstaunlich gelassen, fügte er hinzu. Nachdem Eurogruppen-Chef Jean-Claude Juncker die Gespräche in Griechenland am Vortag als «extrem schwierig» bezeichnet hat, schwinden die Hoffnungen auf eine rasche Einigung wieder.