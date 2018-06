Frankfurt/Main (dpa) - Vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht ist der Dax am Freitag etwas leichter in den Handel gestartet. Börsianer sprachen angesichts der mit Spannung erwarteten Daten von einer abwartenden Haltung der Anleger, die zuvor schon im späten New Yorker Handel sowie in Asien spürbar gewesen sei.

Der Dax, dem mit einem bisherigen Wochenplus von gut zwei Prozent die siebte Gewinnwoche in Folge winkt, gab im frühen Geschäft 0,23 Prozent auf 6640 Punkte nach. Der MDax lag mit 0,18 Prozent im Minus bei 10 193 Punkten, und der TecDax verlor 0,13 Prozent auf 760 Punkte.

«Die Anleger werden sich am heutigen Vormittag wohl nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen wollen», sagte Investmentanalyst Werner Bader von der Landesbank Baden-Württemberg. Im Blickfeld der Anleger steht aber auch die weiter ausstehende Entscheidung über den Schuldenschnitt Griechenlands, nachdem Eurogruppen-Chef Jean-Claude Juncker die Gespräche am Vortag als «extrem schwierig» bezeichnet hatte.

Finanzwerte lagen vor diesem Hintergrund im Minus: Die am Vortag schon nach der Bilanz ins Minus gezogenen Aktien der Deutschen Bank büßten am Dax-Ende 1,74 Prozent auf 33,305 Euro ein. Im MDax verhalfen Analystenkommentare den am Vortag schon um knapp 20 Prozent gestiegenen Aktien von Sky Deutschland nochmals um 5,71 Prozent nach oben.