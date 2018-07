New York (dpa) - An der Wall Street ist der Dow Jones mit einem Plus von 1,23 Prozent bei 12 862,23 Punkten aus dem Handel gegangen. Der Eurokurs verharrte bei 1,3147 Dollar auf dem Niveau vom Vorabend.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.