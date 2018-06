Berlin (dpa) - Der neue Online-Dialog von Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zum Start Tausende Internetnutzer angelockt. Am ersten Tag hätten mehr als 22 000 Besucher für mehr als 1,75 Millionen Zugriffe gesorgt, sagte Vize-Regierungssprecher Georg Streiter. Am zweiten Tag seien es sogar 2,3 Millionen Zugriffe gewesen. Der «Zukunftsdialog» ist seit vorgestern unter der Adresse www.dialog-ueber-deutschland.de abrufbar. Bis Mitte April kann dort jeder mitdiskutieren, Thema ist das künftige Zusammenleben in Deutschland.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.