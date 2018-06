Köln (SID) - Erneutes Verletzungspech für Jan Moravek: Der Neuzugang des Bundesliga-Aufsteigers FC Augsburg steht seinem neuen Arbeitgeber in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung. Ein Muskelfaserriss stoppte den 22 Jahre alten Mittelfeldspieler, der erst im Winter als Leihgabe von Schalke 04 gekommen war. Zuletzt laborierte Moravek an einer Muskelverletzung, von der er sich gerade erst wieder erholt hatte. "Das ist schon fast tragisch, aber einfach Pech", sagte Trainer Jos Luhukay am Freitag.

Ebenfalls verzichten müssen die Schwaben auf Stürmer Nando Rafael, der mit einem doppelten Bänderriss in der Schulter vom Afrika-Cup zurückkehrte und vier Wochen ausfällt. FCA-Manager Andreas Rettig ist sauer, weil Rafael trotz der Blessur noch im letzten Spiel Angolas eingesetzt wurde. "Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Wir haben große Hoffnungen in ihn gesetzt", sagte er.

Nach nur einem Punkt aus den ersten beiden Rückrundenspielen wird die Lage in Augsburg zunehmend prekärer. Am Samstag bei 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) ist der Druck daher schon recht hoch. "Wir dürfen uns aber nicht in Depressionen reden. Wir müssen einfach weitermachen", sagte Luhukay, der offen ließ, ob die Neuzugänge Koo Ja-Cheol (VfL Wolfsburg) und Matthias Ostrzolek (VfL Bochum) bereits in der Startelf stehen werden.