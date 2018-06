Paderborn (SID) -

Der SC Paderborn hat seine Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga auch nach der Winterpause fortgesetzt und ist auf einen direkten Aufstiegsplatz geklettert. Die Ostwestfalen bezwangen Union Berlin nach hartem Kampf mit 3:2 (1:1) und verdrängten die SpVgg Greuther Fürth, die bei Dynamo Dresden patzte, vom zweiten Rang.

Damit ist Paderborn seit 16 Spielen ungeschlagen. Tabellenführer Fortuna Düsseldorf, mit 42 Zählern punktgleich mit dem SC, spielt am Samstag beim FC Ingolstadt (13.00 Uhr/Sky und Liga total!). Union bleibt zunächst Siebter (31).

Vor 7549 Zuschauern gingen die Gastgeber bei Eiseskälte und leichtem Schneefall in der siebten Minute durch einen umstrittenen Foulelfmeter von Torjäger Nick Proschwitz in Führung. Nachdem der Angreifer in einem eher harmlosen Zweikampf mit Markus Karl zu Fall gekommen war, erzielte er seinen 13. Saisontreffer.

Doch die Berliner hielten gut dagegen und kamen durch einen sehenswerten 30-Meter-Freistoß von Torsten Mattuschka (14.), der später die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels sah (79.), verdient zum Ausgleich. Erst nach der Pause schalteten die Paderborner einen Gang höher, und das 2:1 durch Daniel Brückner (50.) beflügelte das Team von Trainer Roger Schmidt weiter. Alban Meha (62.) gelang mit einem direkt verwandelten Freistoß die vermeintliche Vorentscheidung, doch Silvio (69.) ließ die Berliner bis zuletzt hoffen.