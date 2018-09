Rom (dpa) - Wegen der außergewöhnlichen Kälte und starker Schneefälle hat die italienische Fußball-Liga die für Samstag geplanten Spiele abgesagt. Die Partien zwischen dem AS Rom und Inter Mailand sowie zwischen Cesena und Catania wurden am Freitag gestrichen.

Die Behörden in Rom und Cesena sahen die Sicherheit der Zuschauer gefährdet. Am Vortag waren die zunächst für den Abend angesetzten Spiele bereits auf den Nachmittag vorverlegt worden. Das Spiel der Römer gegen Vize-Meister Inter wurde für Sonntagnachmittag um 15 Uhr neu angesetzt.

In Italien wird jedoch mit weiteren Spielabsagen für Sonntag gerechnet. Das eigentlich für den späten Sonntagabend geplante Top-Spiel des AC Mailand gegen den SSC Neapel war ebenfalls schon auf den Sonntagnachmittag um 15 Uhr vorverlegt worden. Zu diesem Zeitpunkt sollen auch die übrigen Erstligapartien des 22. Spieltags angepfiffen werden.

In der Serie B wurden am Freitag zwei Spiele des Wochenendes abgesagt und zwei weitere auf Sonntagnachmittag verschoben. In dieser Woche waren bereits zwei Zweitliga-Partien sowie drei Erstligaspiele gestrichen worden. Als erstes hatte es die Partie am Dienstagabend zwischen dem FC Parma und Juventus Turin getroffen.