Manchester (SID) - Der bei Manchester City in Ungnade gefallene Stürmerstar Carlos Tévez hat anscheinend doch noch eine Zukunft bei dem englischen Fußball-Spitzenklub. "Wenn Carlos zurückkehrt und fit ist, ist ein Einsatz denkbar", sagte Teammanager Roberto Mancini am Freitag zu einem möglichen Comeback des argentinischen Nationalspielers: "Ich hoffe, dass er in den vergangenen drei Monaten etwas für seine Kondition getan hat."

Tévez hatte im September im Champions-League-Spiel bei Bayern München seine Einwechslung verweigert und seither keine Partie mehr für ManCity bestritten. Im November reiste der 27-Jährige zudem eigenmächtig nach Argentinien, anschließend verweigerte er seine Rückkehr nach England. Manchester brummte Tévez daraufhin eine Millionenstrafe auf, gegen die er Einspruch einlegte.