Kairo (dpa) - In Ägypten hat sich die Lage nach den Fußball-Krawallen zugespitzt. In Suez starben bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften zwei Menschen. In Kairo gerieten Demonstranten und Polizisten aneinander. Dabei soll es einen Toten gegeben haben. Hunderte Menschen wurden verletzt.

