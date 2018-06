Maranello (dpa) - Ferrari setzt bei seinem neuen Formel-1-Rennwagen auf einen mächtigen Nasenhöcker. Der italienische Traditionsrennstall konnte seinen F2012 nur im Internet präsentieren, nachdem die feierliche Zeremonie wegen Schneefalls und bitterer Kälte in Maranello abgesagt werden musste.

«Er sieht sehr anders aus als in den vergangenen beiden Jahren», sagte Pilot Fernando Alonso über den neuen Ferrari. «Er sieht wirklich aggressiv aus», meinte Stallkollege Felipe Massa. An dem Wagen fällt vor allem die neue Frontform mit einem Knick beim Übergang vom Chassis zur Spitze des Autos auf. Konkurrent McLaren hatte sich hingegen für eine geschwungenen Übergang entschieden. Die Briten hatten ihren neuen Wagen am Mittwoch vorgestellt.

Welche Variante Titelverteidiger Red Bull mit Doppelweltmeister Sebastian Vettel gewählt hat, wird sich am Montag zeigen, wenn der neue RB8 ebenfalls via Internet präsentiert wird.

Ferrari-Präsident formulierte in einer Videobotschaft schon mal eine Kampfansage. «Wir wollen zurück zum Top-Level. Wir wollen gewinnen», sagte er: «Das wird eine rote Saison.»