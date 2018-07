Chemnitz (dpa) - Die Band Kraftklub macht sich nach dem rasanten Aufstieg keine Sorgen über einen möglichen Absturz. «Wenn das irgendwann vorbei ist, dann ist da nicht irgendetwas Schlimmes passiert, im Gegenteil: Dann haben wir einfach eine total schöne Zeit zusammen gehabt», sagte Sänger Felix (22) der dpa in Chemnitz.

«Während unsere anderen Kumpels studiert haben und danach auch nicht wissen, was sie machen sollen, haben wir halt eine Band gemacht und wissen nicht, was wir machen sollen. Mir macht das keine Angst.» Kraftklub ist seit Freitag mit dem Debüt-Album «Mit K» offizielle Nummer eins der deutschen Charts. Die fünf Chemnitzer Anfang 20, die ihre Heimatstadt «Karl-Marx-Stadt» nennen, wurden mit Songs wie «Ich will nicht nach Berlin» bundesweit bekannt.

Kraftklub

Die nächsten Konzerttermine