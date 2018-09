Krawalle nach Freitagsgebet in Ägypten

Kairo (dpa) - Chaos und Gewalt in Ägypten: Nach den tödlichen Ausschreitungen bei einem Fußballspiel spitzt sich die Lage in Kairo und anderen Städten dramatisch zu. Bei Protesten gegen den regierenden Militärrat kam es nach dem Freitagsgebet erneut zu heftigen Ausschreitungen. In Kairo stürmte ein wütender Mob ein Gebäude der Steuerbehörde. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen flogen Brandbomben. Auch in Alexandria und Suez, wo in der Nacht zwei Menschen getötet worden waren, gab es erneut Proteste.

Münchner Sicherheitskonferenz eröffnet

München (dpa) - Die Münchner Sicherheitskonferenz ist eröffnet: Konferenzleiter Wolfgang Ischinger begrüßte Spitzenpolitiker und Sicherheitsexperten aus aller Welt zu dem Treffen. Die gut 350 Teilnehmer wollen bis Sonntag über Deutschlands Rolle in Europa und der Welt, Rohstoffsicherheit, die Finanzkrise, die transatlantischen Beziehungen oder das Verhältnis zwischen Nato und Russland diskutieren. Unter den Rednern sind US-Außenministerin Hillary Clinton und der russische Außenminister Sergej Lawrow.

Polizei verhindert Treffen von Merkel mit Bürgerrechtsanwalt

Peking (dpa) - Chinas Staatssicherheit hat ein Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem prominentesten chinesischen Bürgerrechtsanwalt in Peking verhindert. Beamte der Staatssicherheit seien in seine Kanzlei gekommen und hätten ihm erklärt, er dürfe der Einladung in die deutsche Botschaft nicht nachkommen, sagte der Anwalt. Er und seine Kanzlei haben schon viele chinesische Bürgerrechtler vertreten, darunter Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo, der in Haft sitzt.

SPD verschärft Ton gegenüber Wulff

Berlin (dpa) - Die SPD verschärft den Ton gegenüber Christian Wulff, hält sich mit einer Rücktrittsforderung aber weiter zurück. SPD-Chef Sigmar Gabriel der «Sächsischen Zeitung», einziges Machtmittel eines Bundespräsidenten sei die Glaubwürdigkeit seiner Rede - die habe Wulff schon ruiniert. Er ist eigentlich kein Bundespräsident mehr. Die CDU warf der Opposition falsches Spiel vor, nachdem bekanntgeworden war, dass auch Politiker von SPD und Grünen von Partyveranstalter Manfred Schmidt eingeladen worden waren.

Tausende User bei Merkels «Zukunftsdialog»

Berlin (dpa) - Der neue Online-Dialog von Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zum Start Tausende Internetnutzer angelockt. Am ersten Tag hätten mehr als 22 000 Besucher für mehr als 1,75 Millionen Zugriffe gesorgt, sagte Vize-Regierungssprecher Georg Streiter. Am zweiten Tag seien es sogar 2,3 Millionen Zugriffe gewesen. Der «Zukunftsdialog» ist seit vorgestern unter der Adresse dialog-ueber-deutschland.de abrufbar. Bis Mitte April kann dort jeder mitdiskutieren, Thema ist das künftige Zusammenleben in Deutschland.

Vereinte Nationen erklären Hungersnot in Somalia für beendet

Addis Abeba (dpa) - Die Vereinten Nationen haben die Hungersnot in Somalia offiziell für beendet erklärt. Regenfälle, Fortschritte in der Landwirtschaft und eine groß angelegte Hilfsaktion hätten die Situation deutlich verbessert, heißt es von der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO. Die Organisation schätzt, dass die schlimmste Dürre seit 60 Jahren zehntausenden Menschen das Leben gekostet hat. Auf dem Höhepunkt der Krise seien 750 000 Menschen vom Hungertod bedroht gewesen.