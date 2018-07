Berlin (dpa) - Der SPD-Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel wird anscheinend zum zweiten Mal Vater. Die «Bild»-Zeitung berichtet, seine Lebensgefährtin Anke Stadler sei schwanger. Das Kind solle im April zur Welt kommen. Für den 52-Jährigen ist es das zweite Kind. Tochter Saskia ist 23 Jahre alt. Gabriel und seine Lebensgefährtin lernten sich dem Bericht zufolge 2008 kennen. Das Paar lebt zusammen in einer Wohnung in Magdeburg und in Gabriels Haus in Goslar. Laut «Bild» plant das Paar, noch in diesem Jahr zu heiraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.