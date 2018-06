München (dpa) - Die Münchner Sicherheitskonferenz gilt als eines der international wichtigsten Treffen. Drei Tage lang diskutieren Staats- und Regierungschefs, Sicherheitspolitiker sowie Vertreter aus Armee, Rüstungsindustrie und Wissenschaft über aktuelle Sicherheitsthemen.



Die Teilnehmer in diesem Jahr aus rund 60 Staaten fassen keine Beschlüsse. Deswegen kann über kritische Fragen der Sicherheitspolitik, auf dem Podium oder in geschlossener Runde, vergleichsweise offen diskutiert werden. Die jährliche Konferenz ist keine Regierungskonferenz, sondern privat organisiert. Viele Teilnehmer nutzen die Gelegenheit, um sich am Rande zu vertraulichen bilateralen Gesprächen zu treffen und so auch Entscheidungen in einem späteren offiziellen Rahmen vorzubereiten.



Der deutsche Verleger Ewald von Kleist rief das Treffen 1962 als «Wehrkundetagung» ins Leben, in den ersten Jahren stand vor allem das Ost-West-Verhältnis auf der Tagesordnung. Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde das Forum in «Sicherheitskonferenz» umbenannt und für die früheren Ostblockstaaten sowie für Teilnehmer aus Asien geöffnet.



Der Begriff der Sicherheitspolitik wird seit einigen Jahren weiter gefasst. Auch Fragen wie beispielsweise zur Energieversorgung werden dazu gezählt.



Seit 2008 leitet Wolfgang Ischinger die Konferenz, zuvor deutscher Botschafter in London und Washington.