Zagreb (SID) - Die beiden Tennisprofis Philipp Kohlschreiber (Augsburg) und Michael Berrer (Stuttgart) haben sich bei den ATP-Turnieren in Montpellier und Zagreb in die Halbfinals gekämpft. Der an Position sieben gesetzte Kohlschreiber bezwang beim Turnier in Südfrankreich den Lokalmatador Richard Gasquet (Nr. 4) 6:2, 3:6, 6:3 und trifft in der Vorschlussrunde nun auf den topgesetzten Tschechen Tomas Berdych. Für den 28 Jahre alten Davis-Cup-Spieler war es im dritten Duell mit Gasquet der erste Sieg.

Der Stuttgarter Berrer bezwang bei seinem "Lieblingsturnier" in Zagreb den Österreicher Jürgen Melzer 5:7, 6:4, 6:4 und darf in der kroatischen Hauptstadt auf die dritte Endspielteilnahme in Folge hoffen. Die Nummer 105 der Weltrangliste spielt nun gegen Michail Juschni (Russland/Nr. 3).

Eine Runde zuvor hatte der Stuttgarter Berrer, der noch nie ein ATP-Turnier gewinnen konnte, überraschend den an Nummer eins gesetzten Kroaten Ivan Ljubicic ausgeschaltet.