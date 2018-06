Berlin (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle hat sich sehr besorgt über die Gewalt in Ägypten geäußert und genaue Aufklärung verlangt. Der FDP-Politiker forderte den Militärrat auf, Zusagen für mehr Demokratie und weitere Reformen einzuhalten. Westerwelle war erst diese Woche im Rahmen einer mehrtägigen Nahost-Reise auch in Kairo zu Besuch gewesen. Neue Unruhen hatten vorgestern in einem Fußballstadion der Stadt Port Said begonnen. Allein dort waren mehr als 70 Menschen ums Leben gekommen.

