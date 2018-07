FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Freitag vor dem monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung im Plus tendiert. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,3160 US-Dollar und damit rund etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,3094 (Mittwoch: 1,3175) Dollar festgesetzt.

Händler begründeten die feste Tendenz des Euro vor allem mit der guten Stimmung an den Aktienmärkten. Unterdessen ziehen sich die Verhandlungen über einen Schuldenschnitt in Griechenland weiter in die Länge. Allerdings mehren sich mittlerweile die Anzeichen, dass eine Einigung in greifbare Nähe rückt.

Im Nachmittagshandel blicken die Anleger gespannt in die USA. Dort werden neue Zahlen vom Arbeitsmarkt veröffentlicht. Nach einem recht robusten Stellenplus von 200.000 Jobs im Dezember, rechnen Experten zu Jahresbeginn mit einem etwas schwächeren Aufbau um 144.000 Stellen. Darüber hinaus steht mit dem ISM-Index für die Dienstleister eine weitere wichtige Zahl auf der Agenda.