Kiew (dpa) - Die Kältewelle in Europa erreicht einen Höhepunkt: In der Ukraine erfroren schon mehr als 100 Menschen. Die russischen Behörden melden 64 Kälteopfer. Auch in Deutschland sinken die Temperaturen tiefer als minus 20 Grad. Vielerorts in Europa gab es an den Schulen kältefrei - sogar in der italienischen Hauptstadt Rom. Der aktuelle Kälteeinbruch ist nach Angaben von Wetterforschern für Deutschland nicht ungewöhnlich. Solche Perioden gebe es fast in jedem Winter, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.