Berlin (dpa) - Eisige Kälte hat Europa fest im Griff. Mindestens 120 Menschen sind bereits erfroren. Auch in Deutschland starben Menschen wegen des frostigen Wetters. In Magdeburg erfror ein Obdachloser, in Niedersachsen ein Rentner. Besonders in Osteuropa leiden die Menschen unter extrem niedrigen Temperaturen. In der Ukraine erfroren schon mehr als 60 Menschen, in Polen knapp 30. In Vilnius in Litauen ist eine Hauptwärmeleitung geborsten. Fast 150 Gebäude sind ohne Heizung, darunter ein Gefängnis.

