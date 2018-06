Moskau (dpa) - Feuerdrama in Russland: Beim Brand eines Wohnwaggons aus Holz sind bei Moskau ein Ehepaar und sieben seiner acht Kinder ums Leben gekommen. Nur eine elfjährige Tochter habe schwer verletzt überlebt, teilte die Staatsanwaltschaft in der Stadt Podolsk im Gebiet Moskau mit. Die Mutter sei schwanger gewesen. Die Familie habe sich bei Temperaturen um minus 20 Grad an einem Ofen wärmen wollen, als vermutlich Funken die Holzwände in Brand setzten.

