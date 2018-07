Bremen (SID) - Mittelfeldspieler Wesley von Werder Bremen steht vor einem Wechsel zurück in die Heimat. Wie brasilianische Medien einstimmig berichten, sei sich der Fußball-Bundesligist mit Palmeiras São Paulo bereits über den Transfer einig. Die Ablösesumme soll bei sechs Millionen Euro liegen, die in drei Raten bis Februar 2014 gezahlt werde.

Wesley, dem Palmeiras einen Dreijahresvertrag geben will, war im August 2010 vom FC Santos an die Weser gewechselt. Der 24-Jährige hatte in der vergangenen Saison 20 Bundesliga-Spiele für die Hanseaten bestritten, war in dieser Spielzeit aber erst sechsmal zum Einsatz gekommen.