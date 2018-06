Bata (SID) - Die Elfenbeinküste ist Sambia ins Halbfinale des Afrika-Cups gefolgt. Die Mannschaft um Superstar und Doppeltorschützen Didier Drogba vom englischen Spitzenklub FC Chelsea beendete den Traum von Co-Gastgeber Äquatorialguinea in Malabo mit einem 3:0 (1:0)-Erfolg.

Zuvor hatte Sambia den nächsten Schritt in Richtung dritter Finalteilnahme gemacht. Das Team des französischen Trainers Hervé Renard sicherte sich am Samstag durch ein 3:0 (1:0) gegen den Sudan in Bata/Äquatorialguinea als erste Mannschaft einen Halbfinalplatz.

Der ehemalige Bielefelder Chris Katongo verschoss einen Foulelfmeter (66.), traf aber im Nachschuss zum 2:0. Das 1:0 hatte Stophira Sunzu (15.) erzielt, den Schlusspunkt setzte James Chamanga (86.). Sudan, Afrika-Cup-Sieger von 1970, spielte nach der Gelb-Roten Karte gegen Saif Masawi (65.) 25 Minuten lang in Unterzahl.

Für die Elfenbeinküste traf Drogba doppelt (36./69.), ehe Yaya Touré vom englischen Tabellenführer Manchester City in der 81. Minute den Schlusspunkt setzte.

Am Sonntagnachmittag trifft Gabun mit dem deutschen Trainer Gernot Rohr auf Mali, das letzte Viertelfinalspiel bestreiten am Abend Ghana und Tunesien. Der Sieger trifft auf Sambia.