Aachen (SID) - Der FC St. Pauli hat den Sprung in die Aufstiegsränge der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Hamburger verloren ihr erstes Spiel nach der Winterpause mit 1:2 (1:2) bei Alemannia Aachen. Mit dem ersten Heimsieg über St. Pauli seit neun Jahren blieben die Gastgeber das fünfte Spiel in Folge ungeschlagen und verhinderten am 20. Spieltag den Sturz in die Abstiegsränge.

Tore von Benjamin Auer (13., Foulelfmeter) und Aimen Demai (15.) besiegelten vor 22.752 Zuschauern den dritten Saisonsieg der Alemannia. Fabian Boll (39.) erzielte den Anschlusstreffer für die Gäste.

Die Führung der Aachener gegen den Erstliga-Absteiger war schon zur Halbzeit hochverdient, denn die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel agierte äußerst aggressiv und offensiv. St. Pauli wirkte mitunter ratlos und ließ in der gegnerischen Hälfte jegliche Durchschlagskraft vermissen. Nach einem Foul von Carlos Zambrano an Neuerwerbung Albert Streit sorgte Auer mit seinem fünften Saisontreffer per Strafstoß für die Führung, bevor Demai mit einem Schlenzer von der Strafraumgrenze auf 2:0 erhöhte.

Eine Unkonzentriertheit der Aachener Defensive ermöglichte den überraschenden Anschlusstreffer für St. Pauli, Boll schob aus kurzer Distanz ein. Mit neuem Mut drängten die Gäste nach dem Wechsel auf den Ausgleich, eröffneten der Alemannia damit aber gleichzeitig einige Konterchancen.

Die Gastgeber hatten in Kim Falkenberg und Bas Sibum ihre besten Akteure. Aufseiten von St. Pauli vermochten Florian Bruns und Torschütze Boll zu gefallen.