München (dpa) - Russland hält seinen Widerstand gegen eine Syrien-Resolution im UN-Sicherheitsrat aufrecht. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow, er wolle heute mit US-Außenministerin Hillary Clinton beraten. Die Resolution sei nicht hoffnungslos. In der syrischen Rebellenhochburg Homs sollen Sicherheitskräfte ein Blutbad mit mindestens 300 Toten angerichtet haben. Am Nachmittag will der UN-Sicherheitsrat über eine Syrien-Resolution abzustimmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.