München (dpa) - Im Streit über einen Raketenschild für Europa ist keine Annäherung zwischen der Nato und Russland in Sicht. Der russische Außenminister Sergej Lawrow warnte die Nato auf der Münchner Sicherheitskonferenz eindringlich vor einem Alleingang. Das Thema lasse in Russland die Alarmglocken läuten, sagte er. Es könnte einen Keil zwischen die verschiedenen europäischen Kulturen treiben. Die US-Minister Hillary Clinton und Leon Panetta deuteten in München keinerlei Entgegenkommen an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.