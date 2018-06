München (dpa) - Unmittelbar vor der Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats zur Gewalt in Syrien ist noch keine Einigung auf eine gemeinsame Resolution der Staatengemeinschaft in Sicht. Es sehe derzeit noch sehr schwierig aus, sagte Bundesaußenminister Guido Westerwelle nach einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Verhandlungen würden auch noch während der Sicherheitsratssitzung fortgesetzt. Russland ist der hartnäckigste Gegner einer Syrien-Resolution im Sicherheitsrat.

