Doha (dpa) - In Homs in Syrien hat das Militär nach Angaben von Oppositionellen ein Blutbad angerichtet. Der arabische Nachrichtensender Al-Arabija berichtet von mehr als 200 Toten und 700 Verletzten. Auch CNN spricht von mehr als 200 Toten in der Hochburg der Opposition der Opposition gegen das Regime von Präsident Baschar al-Assad. Der UN-Sicherheitsrat hat unterdessen überraschend entschieden, noch heute über eine Syrien-Resolution abzustimmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.