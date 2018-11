Doha (dpa) - In der syrischen Stadt Homs ist es nach Angaben von Oppositionellen am Abend zu einem Blutbad gekommen. 100 Menschen seien bei dem Einsatz der Regierungstruppen getötet worden, berichtet der arabische Sender Al-Dschasira. 400 Menschen sollen verletzt sein. Wie es weiter heißt, haben die Soldaten von Präsident Baschar Al-Assad Mörsergranaten abgeschossen. Ein Aktivist in Homs sagte dem Sender, er könne die genaue Zahl von Toten nicht bestätigen. Es seien viele getötet worden.

