Moskau (dpa) - Im Syrien-Konflikt sucht die russische Führung noch einmal ein persönliches Gespräch mit Präsident Baschar al-Assad. Der russische Außenminister Sergej Lawrow fliegt am Dienstag zu einem Treffen mit Al-Assad nach Damaskus. Auch der Chef des Auslandsgeheimdienstes SWR, Michail Fradkow, nimmt auf Anordnung von Kremlchef Dmitri Medwedew an der Reise teil. Das gab Lawrow am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz bekannt. Die UN-Vetomacht Russland ist ein enger Partner Syriens und blockiert im Weltsicherheitsrat eine Resolution des Westens gegen das Assad-Regime.

