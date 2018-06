Kopenhagen (dpa) - Erfolgreich im Job, vierfache Mutter mit Modelfigur, sprachgewandt und beliebt beim Volk: Die dänische Prinzessin Mary feiert am 5. Februar ihren 40. Geburtstag auf dem Kopenhagener Schloss Amalienborg.

Auch Königin Margrethe II., als Schwiegermutter Angehörige einer oft kritischen Spezies, ist voll des Lobes für die aus dem fernen Australien eingeheiratete Bürgertochter mit dem Geburtsnamen Mary Donaldson.

Während der Ehemann, Kronprinz Frederik (43), der weiter als großer Junge mit unstillbarem Verlangen nach Partys, aufregenden Sporterlebnissen und schicken Autos gilt, wirkt die Prinzessin auf die Dänen seriöser und ehrgeiziger. Man müsse den dänischen Hof wie jedes andere Unternehmen mit einem «modernen Branding» ausstatten, kündigte die gelernte Marketing- und Werbefachfrau in einem Interview kurz nach der Hochzeit 2004 an.

Vier Jahre zuvor hatte sie Frederik auf einer von vielen VIP-Partys bei den Olympischen Spielen in Sydney kennen und lieben gelernt. Der Thronfolger war bis dahin vor allem an Unterwäsche-Models und Popsängerinnen interessiert - zum Entzücken der Boulevard-Medien wie zum Leidwesen von Königin Margrethe.

Da ist Mary doch aus anderem Holz geschnitzt, so dass die Königin ihrem Sohn geradezu lyrisch zur Hochzeit gratulierte: «Als du Mary getroffen hast, brach in deiner Seele der Frühling aus und alles ist aufgeblüht.»

Seitdem hat die begeisterte Joggerin und Reiterin zielbewusst das betrieben, was sie selbst vielleicht für «modernes Branding» hält, andere aber eher für die Erfüllung konservativer Erwartungen. An der Seite Frederiks gibt sich Mary als begeisterte Mutter von Prinz Christian (6), Prinzessin Isabella (4) und der gerade ein Jahr gewordenen Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine.

Entzückt sind die Modeexperten vom stets durchgestylten Äußeren Marys. Die aber auch, wie es sich gehört, Flüchtlingslager in armen Ländern besucht und in ihrer zweiten Heimat Dänemark einen «Mary-Fonds» für arme, isoliert lebende Menschen eingerichtet hat. 2009 ließ sich die Prinzessin in Kampfuniform und Tarnfarbe bei nächtlichen Biwaks mit der dänischen Heimwehr fotografieren.

Spontanere Interessen zeigt die Liste von Ehrenmitgliedschaften: Mary weist sie im Internet für fünf Golf-, einen Yacht- und einen Reitclub sowie eine «Vereinigung zur Förderung von edler Pferdezucht» aus. Dieser Stil brachte den Publizisten Kjeld Koplev kurz nach Jahresbeginn zum heftig diskutierten Urteil, das Thronfolgerpaar sei «unreif und oberflächlich». Über Mary schrieb er in der Zeitung «Politiken»: «Sie scharwenzelt oberflächlich auf spitzen Hochhackigen und mit immer leutseligem Lächeln durchs Dasein.»

Umfragen zufolge sehen das die Dänen mehrheitlich anders. Neben der Popularität der 71-jährigen Königin Margrethe gilt Marys skandalfreies und im Vergleich zum Ehemann zielbewusstes Auftreten als Plus für den Fortbestand der dänischen Monarchie.

