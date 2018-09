Wiesbaden (SID) - Sporthilfe-Chef Michael Ilgner hat den 42. Ball des Sports in Wiesbaden eröffnet und sich mit Blick auf die Olympischen Spiele in London einmal mehr für die Förderung der deutschen Spitzensportler stark gemacht. "Die Athleten sind sehr auf die Unterstützung angewiesen. Dank des großen Zuspruchs an Gästen, Förderern und Sponsoren können wir mit einem Benefizerlös von über 800.000 Euro rechnen. Darauf sind wir stolz. Mit dieser Summe werden wir auch die Sporthilfe-Förderung von 120 Top-Athleten bis London finanzieren können", sagte Ilgner.

Der diesjährige Ball in den Wiesbadener Rhein-Main-Hallen stand unter dem Motto "Eine Nacht für Gold" und richtete so den Fokus deutlich auf Olympia in London. Die Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine spielte bei der Gala dagegen nur eine sehr untergeordnete Rolle.

Ilgner unterstrich derweil noch einmal die Bedeutung der Kampagne "Dein Name für Deutschland". Private Förderer können sich ab drei Euro im Monat engagieren. "Wenn all diejenigen, die sich über die Erfolge freuen, dazu auch einen kleinen Förderbeitrag leisten, können wir in der Summe sehr viel bewegen und Talenten Chancen eröffnen", sagte Ilgner.

Die Prominenz aus Sport, Politik, Wirtschaft und Show-Business zeigte sich derweil gewohnt ausgelassen und spülte mehr als 800.000 Euro in die Kassen der Stiftung Deutsche Sporthilfe (DSH). Das waren knapp 100.000 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Insgesamt stehen der Sporthilfe jährlich rund zwölf Millionen Euro zur Unterstützung der rund 4000 Athleten zur Verfügung.

Insgesamt waren mehr als 130 Olympiasieger und Weltmeister beim Ball des Sports anwesend. Neben den Schauspielerinnen Veronica Ferres und Nastassja Kinski waren zudem gleich zwei Bundesminister am Samstag in Wiesbaden beim 42. Ball des Sports präsent. Außenminister Guido Westerwelle und Innenminister Hans-Peter Friedrich kamen direkt von der Münchner Sicherheitskonferenz zur Gala. Auch der frühere Außenminister Frank Walter Steinmeier zählte zu den Gästen.