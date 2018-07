Boston/Los Angeles (dpa) - Mit blonder Miss-Piggy-Perücke hat der US-Komiker Jason Segel (32) eine besondere Ehrung der renommierten Harvard-Universität in Empfang genommen.

Der Schauspieler und Drehbuchautor wurde am Freitagabend (Ortszeit) in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts mit dem «Hasty Pudding»-Preis gekürt. Die Auszeichnung - in Form einer goldglänzenden Puddingschüssel - wird seit den 1950er Jahren von der Theatergruppe der Universität für «bleibende und beeindruckende Beiträge in der Welt des Entertainments» verliehen - mit einem deutlichen Augenzwinkern.

Der Schauspieler aus dem aktuellen «Muppets»-Kinofilm ließ sich von den Studenten einen rosafarbenen BH anlegen, der mit kleinen Muppets-Puppen ausgestopft wurde. Der «Mann des Jahres» hat seinen Humor in den letzten Jahren mit Filmen wie «Nie wieder Sex mit der Ex», «Trauzeuge gesucht!» und «Männertrip» unter Beweis gestellt.

Als «Frau des Jahres» hatte sich Claire Danes («Les Misérables», «Terminator 3») bereits Ende Januar die Witz-Trophäe abgeholt. Im vergangenen Jahr ging die lustige Ehrung an Julianne Moore («Crazy, Stupid, Love») und Talkmaster Jay Leno, im Jahr zuvor an Sänger Justin Timberlake und Anne Hathaway. Zu früheren prominenten Gewinnern zählen Meryl Streep, Katharine Hepburn, Julia Roberts, Clint Eastwood, Tom Cruise, Steven Spielberg und Richard Gere.

