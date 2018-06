Berlin (dpa) - Europa erlebt das größte Winterchaos seit Jahrzehnten. In Serbien bereitet die Regierung den Ausnahmezustand vor, es hat zwei Tage lang durchgeschneit. In Belgrad, Rom und anderen Städten brach der Verkehr zusammen. Nach Lawinenabgängen saßen Menschen in Tunneln fest. Bislang sind europaweit mehr als 250 Menschen erfroren. Ein Ende der eisigen Temperaturen ist nicht abzusehen. Selbst in Algerien in Nordafrika fiel das erste Mal seit Jahren in höheren Lagen wieder richtig Schnee.

