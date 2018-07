Cleveland (SID) - Trotz der 24 Punkte und acht Rebounds von Superstar Dirk Nowitzki hat NBA-Champion Dallas Mavericks sein Gastspiel bei den Cleveland Cavaliers mit 88:91 verloren. Nowitzki war damit erneut bester Werfer seiner Mannschaft, die ihre dritte Niederlage in Folge kassierte und im Westen auf Platz acht zurückfiel. In der Tabelle der Southwest Division liegen die Mavericks mit einer Bilanz von 14 Siegen bei elf Niederlagen weiterhin auf Platz zwei hinter den San Antonio Spurs (16:9).

Die nächsten Spiele bestreitet Dallas am Mittwoch bei den Denver Nuggets, am Freitag bei den Minnesota Timberwolves und am kommenden Samstag vor eigenem Publikum gegen die Portland Trail Blazers.