Libreville (dpa) - Ghanas Fußball-Nationalmannschaft hat sich beim Afrika-Cup als letztes Team für das Halbfinale qualifiziert. André Ayew erzielte in Libreville beim 2:1 (1:1, 1:1) n. V. gegen Tunesien das siegbringende Tor für die «Black Stars» in der 101. Minute.

Vorausgegangen war ein krasser Fehler des tunesischen Keepers Aymen Mathlouthi. John Mensah hatte Ghana früh in Führung gebracht (10.), Saber Khalifa noch vor der Pause den Ausgleich für Tunesien erzielt (42.). Ghana trifft nun am Mittwoch in der Vorschlussrunde auf Sambia, Mali fordert den Turnierfavoriten Elfenbeinküste.

Gabuns Fußball-Nationalmannschaft ist mit Trainer Gernot Rohr im Viertelfinale gescheitert. Der Co-Gastgeber unterlag in Libreville Mali 4:5 im Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit und Verlängerung hatte es 1:1 gestanden. Gabuns Eric Mouloungui traf in der 55. Minute. Für Mali mit Garra Dembélé vom SC Freiburg im Kader konnte der eingewechselte Cheik Tidiane Diabate (84.) ausgleichen. Gabun hatte unter den Augen seines Staatspräsidenten mit zwei Pfostentreffern Pech.

Die Elfenbeinküste hatte das Kontinentalturnier bislang nur 1992 gewinnen können. Mit Drogba im Team gelang noch kein Titelgewinn. Zuletzt war man bei der WM 2010 in der Vorrunde gescheitert. Im ersten Viertelfinale hatte sich Sambia durch ein 3:0 gegen den Sudan für die Vorschlussrunde qualifiziert. Das erste Tor erzielte Stophira Sunzu (15.) dank eines Torwartfehlers per Kopfball. In der zweiten Hälfte vergab Chris Katongo, der von 2008 bis 2010 für Arminia Bielefeld spielte, einen Elfmeter. Doch den Nachschuss versenkte der Stürmer (66.) im Tor. Der Sudanese Saif Masawi (65.) sah zuvor die Gelb-Rote Karte. Kurz vor Schluss schlenzte James Chamanga (86.) den Ball von der Strafraumgrenze ins lange Eck zum 3:0-Endstand. Im Halbfinale trifft Sambia am Mittwoch auf den Sieger der Partie zwischen Ghana und Tunesien.