Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. Februar:

5. Kalenderwoche

36. Tag des Jahres

Noch 330 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Adelheid, Agatha, Elisabeth

HISTORISCHE DATEN

2011 - Zollfahndern in Hessen ist der bis dahin größte Schlag gegen die internationale Dopingszene in der Geschichte der Bundesrepublik gelungen. Sie beschlagnahmten bei Razzien Wachstumshormone und Aufbau-Präparate in Millionenhöhe.

2010 - Die Parteien der Regionalregierung in Nordirland einigen sich nach jahrelangen Verhandlungen auf eine Übertragung von mehr Hoheitsrechten auf die ehemalige Krisenprovinz.

2003 - Süd- und Nordkorea eröffnen die erste grenzüberschreitende Straßenverbindung seit dem Ende des Koreakrieges 1953.

1995 - Mit drei von vier möglichen Goldmedaillen ist Deutschland erfolgreichste Nation bei den Rodel-Weltmeisterschaften im norwegischen Lillehammer.

1978 - Mit einem 20:19-Sieg über die Sowjetunion wird die deutsche Handball-Nationalmannschaft erstmals seit 40 Jahren wieder Weltmeister.

1971 - Der Amerikaner Alan Shepard, Kommandant der «Apollo14» Mission, betritt als fünfter Astronaut den Mond.

1929 - Die «Deutsche Luftreederei» (DLR), die erste deutsche Luftfahrtgesellschaft, eröffnet den Luftverkehr von Berlin nach Weimar, dem Tagungsort der Nationalversammlung.

1783 - Ein Erdbeben im süditalienischen Kalabrien fordert 30 000 Opfer.

62 - Die Stadt Pompeji am Fuß des Vesuv wird durch ein Erdbeben 17 Jahre vor ihrer völligen Zerstörung schwer beschädigt.

AUCH DAS NOCH

2003 - dpa meldet: An seinem Geburtstag ist ein von der Polizei gesuchter Mann überlistet worden. Er öffnete den Beamten zunächst nicht. daraufhin klingelten sie erneut und sangen «Happy Birthday». Nun öffnete er und wurde verhaftet.

GEBURTSTAGE

1972 - Kronprinzessin Mary (40), dänische Kronprinzessin

1969 - Michael Sheen (43), britischer Schauspieler («Die Queen»)

1964 - Laura Linney (48), amerikanische Schauspielerin («Die Truman Show»)

1962 - Jennifer Jason Leigh (50), amerikanische Filmschauspielerin («Mittendrin und voll dabei»)

1947 - Jenny Gröllmann, deutsche Schauspielerin («Liebling Kreuzberg»), gest. 2006

TODESTAGE

1972 - Marianne Craig Moore, amerikanische Schriftstellerin («What Are Years?»), geb. 1887

1947 - Hans Fallada, deutscher Schriftsteller («Kleiner Mann - was nun?»), geb. 1893