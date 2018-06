Sofia (dpa) - US-Außenministerin Hillary Clinton hat das Veto von Russland und China gegen eine Syrien-Resolution im UN-Sicherheitsrat verurteilt. Diese Staaten trügen nun die volle Verantwortung für die Unterstützung des Regimes in Damaskus, sagte Clinton in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Dies vergrößere die Gefahr eines brutalen Bürgerkriegs. Clinton sprach sich für «regionale und internationale Sanktionen» und ein Waffen-Embargo gegen das Regime in Syrien aus.

