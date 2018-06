Berlin (dpa) - Die Hollywoodstars Scarlett Johansson, Morgan Freeman und Denzel Washington sind mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet worden. Dietmar Bär und Nina Kunzendorf holten am Samstagabend in Berlin die Trophäen als beste deutsche Schauspieler.

Bär (50) schlüpfte in dem ARD-Film «Kehrtwende» in die Rolle eines prügelnden Familienvaters. Kunzendorf (40) kennen TV-Zuschauer aus dem neuen Frankfurter «Tatort» oder aus Matti Geschonnecks ZDF-Produktion «Liebesjahre» neben Iris Berben. Die Paargeschichte wurde von der Programmzeitschrift «Hörzu» auch als bester Fernsehfilm gewürdigt.

Für sein Lebenswerk wurde Mario Adorf («Der große Bellheim») geehrt. Berben und Hannelore Elsner kamen für Adorf Hand in Hand auf die Bühne. Sie würdigten ihn als «langjährigen, lieben Freund» und als «Großmeister des deutschen Schauspiels».

Der 81-Jährige freute sich über die «liebevolle, gut gespielte Schmeichelei». Seine Dankesrede schloss er mit einem Augenzwinkern: «Ich möchte klarstellen, dass ich als Kandidat für die Wahl zum Bundespräsidenten nicht zur Verfügung stehe.»

Katrin Müller-Hohenstein erhielt die Trophäe in der Sparte «Beste Information - Sportmoderatoren». «Ich falle jetzt gleich in Ohnmacht», sagte die ZDF-Moderatorin. «Das ist ein Knaller für mich.» Sie nannte in ihrer Dankesrede ihre Familie und auch ihren «tollen Ex-Mann».

ZDF-Talkmaster Markus Lanz pries die Sat.1-Musikshow «The Voice of Germany» als beste Unterhaltungssendung dafür, dass sie im Gegensatz zu anderen Castingshows ohne Häme auskomme. Die 21 Jahre alte Nachwuchsdarstellerin Liv Lisa Fries («Vater Mutter Mörder») freute sich über die «Lilli Palmer und Curd Jürgens»-Gedächtniskamera, die mit 20 000 Euro dotiert ist.

Der Moderator der ZDF-Show, Hape Kerkeling, bekam in der Leserwahl den Preis als bester Comedian. «Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich», meinte er. Dann sang der Moderator ein Liebesduett mit «Muppet»-Puppendiva Miss Piggy.

Til Schweiger lobte Hollywoodstar Scarlett Johansson, die als beste internationale Schauspielerin geehrt wurde, als charmant, tiefgründig und sexy. Die Amerikanerin sagte in Anspielung auf einen ihrer Filmtitel, sie freue sich, dass ihre Arbeit nicht «Lost in Translation» sei - also auch international geschätzt werde.

Wladimir Klitschko hielt die Rede für Denzel Washington, den «besten Schauspieler international». Armin Mueller-Stahl ehrte Morgan Freeman für sein Lebenswerk - der Oscarpreisträger bedankte sich mit ein paar Brocken auf Deutsch.

Im Schnitt sahen 5,23 Millionen Menschen die fast dreistündige Übertragung im Fernsehen - ein Marktanteil von 16,9 Prozent. Sie war zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr aber nicht die meistgesehene Sendung: Bei RTL guckten 5,60 Millionen Menschen (17,4 Prozent) die sogenannte Recall-Show der Castingreihe «Deutschland sucht den Superstar».

2011 hatten etwa 4,4 Millionen Menschen die Show geguckt, in der am Ende überraschend Monica Lierhaus auftrat, erstmals nach zwei Jahren schwerer Erkrankung. 2010 hatte die Gala 5,1 Millionen Zuschauer. 2009 hatte das Medienhaus Axel Springer angesichts der Krise alle pompösen Feiern abgesagt, die Gewinner wurden bei einer Pressekonferenz verkündet. Mit der Goldenen Kamera zeichnet die «Hörzu» herausragende Leistungen aus Film und Fernsehen aus.

Für die Show in diesem Jahr hatten sich die ZDF-Nachwuchsmoderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit Frack und Zylinder aus dem Theaterfundus in Schale geschmissen und frotzelten: «Wir freuen uns, dass Scarlett Johansson heute hier sein muss.» Der Retrolook von Joko und Klaas hatte seinen Sinn: Das Duo hielt die Laudatio für die Niederländerin Caro Emerald («A Night Like This»).

Im Showprogramm der 47. Ausgabe der Goldenen Kamera traten neben Emerald die Preisträgerinnen Dionne Warwick und Helene Fischer auf. Kerkeling riss Witze über das Dschungelcamp, die FDP, Theo Koll (den «Bachelor vom ZDF») und über vereiste Dekolletés. Draußen herrschten Minusgrade, so dass die Tour über den roten Teppich mit Gänsehaut verbunden war.

Goldene Kamera