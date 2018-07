Offenbach (dpa) - Heute scheint vielerorts die Sonne. In den Westen und Nordwesten ziehen allerdings hohe Wolkenfelder, es bleibt aber niederschlagsfrei. Auch im Süden und Südosten sowie an der Ostsee ist es teils wolkig, wobei es lokal ein paar Schneeflocken geben kann.

Die Höchsttemperatur liegt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) meist zwischen -10 und -4 Grad, wobei es zwischen Emsland und Niederrhein am wenigsten kalt wird. Im Süden sowie in der östlichen Mitte bleibt es an mehreren Orten unter -10 Grad kalt.

Der Wind weht schwach bis mäßig, an und auf der Nordsee mitunter auch frisch aus östlichen bis südlichen Richtungen.

In der Nacht zum Montag ist der Himmel größtenteils klar, nur im Nordwesten und Südosten teils wolkig. Die Luft kühlt sich auf -10 bis -17, in Gebieten mit Schnee unter -20 Grad ab. Nur unmittelbar an der See wird es mit -8 Grad nicht ganz so kalt.