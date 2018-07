Deer Valley (USA/Utah) (SID) - Ski-Freestylerin Hannah Kearney hat auch den siebten Buckelpisten-Wettbewerb in diesem Winter gewonnen. Die Olympiasiegerin aus den USA setzte sich beim Heim-Weltcup in Deer Valley im Bundesstaat Utah vor der Kanadierin Justine Dufour-Lapointe durch, die beim sechsten Saisonstart zum fünften Mal Zweite wurde. Bei den Männern musste sich der Kanadier Mikael Kingsbury nach sechs Erfolgen nacheinander erstmals mit Rang zwei begnügen, der Russe Sergej Wolkow holte seinen ersten Weltcup-Sieg. Deutsche Ski-Freestyler waren nicht am Start.