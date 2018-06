Brüssel (dpa) - Trotz eingeschränkter Gaslieferungen aus Russland müssen Europas Verbraucher laut EU-Kommission keine Engpässe befürchten. Es gibt keinen Notstand in Europa. Verbraucher und Industrie bekommen ihr Gas wie zuvor, sagte die Sprecherin von EU-Energiekommissar Günther Oettinger. Deutschland, Italien und Rumänien erhielten derzeit zwar weniger russisches Gas, könnten die fehlenden Mengen aber problemlos am Markt kaufen. Die Situation verbessere sich weiter, sagte die Sprecherin. Russland hatte am Wochenende Probleme bei Gaslieferungen an den Westen eingeräumt.

