Berlin (dpa) - Wie bringt man die eigene Frau dazu, sich wieder neu in einen zu verlieben? Vor dieser schwierigen Aufgabe steht der Musiker Leo. Seine Angetraute Paige hat nach einem Unfall alle Erinnerungen an ihn vergessen. Dass sie in Chicago als Künstlerin gelebt hat, weiß sie auch nicht mehr.

Paige glaubt, immer noch mit dem karrierebewussten Jeremy verlobt zu sein. Ihre spießigen Eltern sind entzückt - war ihnen die Künstlertochter mit ihrem freien Lebensstil doch reichlich suspekt. Und so muss Leo nicht nur die Liebe von Paige erwecken, sondern auch gegen Jeremy und ihre gesamte Familie ankämpfen.

«Für immer Liebe» heißt der Film, der allerdings etwas sehr schwülstig und vorhersehbar geraten ist und zudem viele Klischees vereint. Ein Schmachtfilm mit Hollywood-Star Channing Tatum und der hübschen Britin Rachel McAdams.

(Für immer Liebe, USA/Brasilien/Frankreich/Australien/Großbritannien/Deutschland 2012, 104 Min., FSK ohne Altersbeschränkung, von Michael Sucsy, mit Rachel McAdams, Channing Tatum, Bill Thornton, Jessica Lange)

