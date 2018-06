Jerez (Spanien) (SID) - (SID) - Mit dem neuen jungen Fahrer-Duo Daniel Ricciardo und Jean-Eric Vergne und dem dritten komplett selbst konstruierten Formel-1-Renner will Toro Rosso in der Saison 2012 einen Schritt nach vorne machen. "Im letzten Jahr waren wir auf Platz acht, in diesem Jahr wollen wir Siebter werden - oder besser", sagte Teamchef Franz Tost bei der Präsentation des STR7 am Montagabend in Jerez.

Der Australier Ricciardo und der Franzose Verge, die die Nachfolge von Sébastien Buemi (Schweiz) und Jaime Alguersuari (Spanien) antreten und Tosts volles Vertrauen genießen ("Ich bin überzeugt, dass sie einen guten Job machen werden"), zogen in der Boxengasse ein rotes Tuch von ihrem neuen "roten Bullen", der wie viele andere Autos des Jahrgangs 2012 auch einen markanten Höcker an der Fahrzeugnase aufweist.

Zuvor hatten auf der Strecke in Südspanien, wo am Dienstag die ersten offiziellen Testfahrten beginnen, bereits Sauber und Lotus ihre ersten Runden gedreht. Toro Rossos großes Schwesterteam Red Bull hatte mit Weltmeister Sebastian Vettel das neue Auto im Internet vorgestellt.

"Es ist das dritte Auto, das wir ganz allein gebaut haben", sagte Tost, dessen Team zuvor bei der Konstruktion technische Unterstützung von Red Bull bekommen hatte, mit einer Portion Stolz. So war auch der Renner, mit dem Vettel 2008 in Monza den ersten Sieg seiner Karriere und in der Geschichte von Toro Rosso gefeiert hatte, auch ein ehemaliges Red-Bull-Auto.