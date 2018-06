Moskau/Peking/Damaskus (dpa) - Nach dem Scheitern der UN-Resolution geht das Blutvergießen in Syrien weiter. Der Westen zeigt sich entsetzt. Russland und China geben sich unbeeindruckt. Sie meinen, der Westen habe überstürzt gehandelt. Kritik an ihrer Blockade wiesen Moskau und Peking scharf zurück. Einige Reaktionen seien an der «Grenze der Hysterie», sagte der russische Außenminister Lawrow. Bundeskanzlerin Merkel forderte Syriens Präsidenten Assad zum sofortigen Rücktritt auf.

