Köln (dpa) - Schlagerstar Udo Jürgens hat am Sonntagabend in Köln einen umjubelten Tourneeauftakt gefeiert. Der 77-Jährige wirkte fit und gut gelaunt.

«Eigentlich sollte heute ein ganz normales Tourneekonzert nach einer Woche sein, doch jetzt ist es eine Premiere geworden», rief er dem Publikum zu. Wegen einer Grippe hatte der Sänger zuvor vier Konzerte absagen müssen. Jürgens spielte zahlreiche Lieder von seinem aktuellen Album «Der ganz normale Wahnsinn» - so auch der Titel seiner Tour. Vor allem alte Hits wie «Ich war noch niemals in New York» oder «Aber bitte mit Sahne» sorgten für beste Stimmung unter den mehr als 10 000 Zuschauern.