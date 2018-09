Afrika-Cup: Ghana nach 2:1 gegen Tunesien letzter Halbfinalist

Libreville (dpa) - Ghanas Fußball-Nationalmannschaft hat sich beim Afrika-Cup als letztes Team für das Halbfinale qualifiziert. André Ayew erzielte am Sonntagabend in Libreville beim 2:1 (1:1, 1:1) n. V. gegen Tunesien das siegbringende Tor für die «Black Stars» in der 101. Minute. Vorausgegangen war ein krasser Fehler des tunesischen Keepers Aymen Mathlouthi. John Mensah hatte Ghana in Führung gebracht (10.), Saber Khalifa zunächst den Ausgleich für Tunesien erzielt (42.). Ghana trifft am Mittwoch in der Vorschlussrunde auf Sambia, Mali fordert den Turnierfavoriten Elfenbeinküste

Köln siegt in Überzahl 1:0 beim 1. Kaiserslautern

Kaiserslautern (dpa) - Der 1. FC Köln hat sich im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga Luft verschafft. Die Rheinländer feierten am Sonntag einen verdienten 1:0 (0:0)-Sieg beim 1. FC Kaiserslautern. Vor 38 043 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion traf der eingewechselte Odise Roshi in der 72. Minute für die Gäste. Die Kölner verbesserten sich damit auf Tabellenplatz neun. Die Lauterer dagegen sind nun seit zehn Spielen ohne Sieg und bleiben auf dem Relegationsplatz 16. Die Pfälzer mussten lange in Unterzahl spielen, weil Ariel Borysiuk in der 40. Minute Gelb-Rot sah. Im ersten Sonntagsspiel hatten sich der SC Freiburg und Werder Bremen 2:2 getrennt.

2. Bundesliga: Eintracht Frankfurt rückt auf Platz zwei vor

München (dpa) - Aufstiegsfavorit Eintracht Frankfurt und der SC Paderborn waren die großen Gewinner beim Start der 2. Fußball- Bundesliga nach der Winterpause. Die Eintracht wurde ihrer Favoritenrolle am Sonntag mit einem 2:1-Zittersieg gegen Aufsteiger Eintracht Braunschweig gerecht. Die Hessen rückten mit 42 Punkten hinter Düsseldorf (43), das am Samstag nur ein 1:1 in Ingolstadt erzielt hatte, auf Platz zwei vor. Hinter Frankfurt folgt der punktgleiche SC Paderborn, der seinen Höhenflug am Freitagabend mit einem 3:2-Heimsieg gegen Union Berlin fortgeführt hatte.

ManU erkämpft nach 0:3-Rückstand noch 3:3 bei Chelsea

London (dpa) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat einen Dämpfer im Premier-League-Titelrennen hinnehmen müssen. Beim Erzrivalen FC Chelsea konnte das Team von Trainer Sir Alex Ferguson einen 0:3-Rückstand nach einer dramatischen Aufholjagd nur noch in ein 3:3-Remis verwandeln. Damit hat ManU nach dem 24. Spieltag wieder zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Manchester City (57 Zähler), der am Samstag bereits einen 3:0-Heimsieg gegen den FC Fulham gefeiert hatte.

Bambergs Basketballer behaupten Bundesliga-Tabellenführung

Frankfurt/Main (dpa) - Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg hat die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga verteidigt. Die Franken kamen am Sonntag zu einem ungefährdeten 97:66-Sieg gegen die Telekom Baskets Bonn. Mit 36:4 Punkten liegt der Meister nach dem 20. Spieltag weiter knapp vor ratiopharm Ulm (34:6). Der Tabellenletzte BG Göttingen unterlag beim FC Bayern München mit 78:101 und hat weiter acht Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. In den weiteren Sonntagspielen wurde ALBA Berlin seiner Favoritenrolle gegen TBB Trier mit 73:61 gerecht, die Eisbären Bremerhaven besiegten die Phantoms Braunschweig mit 92:87.

Freitag Vierter beim Skisprung-Weltcup - Stoch siegt

Predazzo (dpa) - Die deutschen Skispringer sind am Sonntag beim Weltcup in Predazzo knapp an den Podestplätzen vorbeigeflogen. Richard Freitag kam mit Weiten von 122,5 und 129,5 Meter auf den vierten Rang, der Vortageszweite Severin Freund wurde Fünfter. Der Bayer sprang 122,5 und 126,5 Meter weit. Den Sieg auf der WM-Schanze von 2013 sicherte sich der Pole Kamil Stoch. Mit 125,5 und 131,5 Metern verwies er den Österreicher Gregor Schlierenzauer und Anders Bardal aus Norwegen auf die Plätze.

Limbach gewinnt Säbel-Grand-Prix in Bulgarien

Plowdiw (dpa) - Nicolas Limbach hat den Säbel-Grand-Prix in Plowdiw (Bulgarien) gewonnen. Der WM-Zweite aus Dormagen bezwang am Sonntag in einem einseitigen Finale den Südkoreaner Gu Bon Gil mit 15:3. Für Limbach war es bereits der dritte Erfolg in Plowdiw und der insgesamt elfte Weltcup-Sieg. «Ich bin mit Nico sehr zufrieden. Er hat klar gestellt, wer die Nummer Eins ist», kommentierte Bundestrainer Vilmos Szabo.

Judo: Olympiasieger Bischof gewinnt Grand-Slam-Turnier

Paris (dpa) - Judo-Olympiasieger Ole Bischof hat beim Grand Slam in Paris seine Hoffnungen auf die Teilnahme an den Sommerspielen in London genährt. Der 32-Jährige gewann am Sonntag beim hochkarätig besetzten Turnier in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm. Gleichzeitig profitierte Bischof vom vorzeitigen Aus seines nationalen Olympia-Konkurrenten Sven Maresch, der nur Neunter wurde. Im Qualifikationsmarathon für London hat Bischof die Nase nun vorn, als nächstes steht Mitte Februar der Grand Prix in Düsseldorf an.

Birnbacher Zweiter im Massenstart - Peiffer verzichtet =

Oslo (dpa) - Andreas Birnbacher ist beim Biathlon-Weltcup in Oslo im abschließenden Massenstart auf Platz zwei gelaufen. Der 30-Jährige legte am Sonntag mit vier fehlerfreien Schießeinlagen den Grundstein für seinen vierten Podiumsplatz in dieser Saison und musste sich nur dem norwegischen Weltcup-Gesamtführenden Emil Hegle Svendsen geschlagen geben. Nach 15 Kilometern hatte Birnbacher 6,3 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Zuvor hatte nach Magdalena Neuner auch Sprint-Weltmeister Arnd Peiffer jeweils wegen Erkältung auf eine Teilnahme im Massenstart verzichtet.