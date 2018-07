Lauth lässt 1860 München jubeln - 2:0 gegen Cottbus

München (dpa) - Der TSV 1860 München tastet sich in der 2. Fußball-Bundesliga noch einmal an die Aufstiegsplätze heran. Die «Löwen» setzten zum Abschluss des 20. Spieltags ihre Erfolgsserie mit einem verdienten 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen Energie Cottbus fort. Für die Lausitzer war es beim missglückten Einstand des neuen Trainers Rudi Bommer die insgesamt 100. Niederlage in der 2. Liga. Die Tore für die Münchner erzielte am Montagabend vor 14 600 frierenden Zuschauern Benjamin Lauth in der 35. und 90. Spielminute. Nach dem fünften Sieg aus den letzten sechs ungeschlagenen Partien trennen 1860 als Tabellensechsten noch sieben Zähler von einem Aufstiegsplatz. Cottbus bleibt Elfter.

Energie-Spieler Müller mit Halswirbelverletzung in Klinik

München (dpa) - Der Cottbuser Fußball-Profi Christian Müller ist am Montag mit Verdacht auf eine Halswirbelverletzung in eine Münchner Klinik gefahren worden. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler des FC Energie hatte sich in der ersten Halbzeit des Zweitligaspiels bei 1860 München verletzt und ging nach 40 Minuten mit Schmerzen vom Platz. Vor der Cottbuser Bank wurde Müller, der weiter ansprechbar war, auf eine Trage gelegt und die Wirbelsäule stabilisiert. In der Kabine behandelte ihn ein Notarzt, bevor er zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde.

Kahn: Ballack soll Zeichen der Zeit erkennen

München (dpa) - Nun erteilt auch Oliver Kahn dem bei Bayer Leverkusen in Ungnade gefallenen Michael Ballack Ratschläge. «Es gilt, die Zeichen der Zeit richtig zu erkennen», schrieb der 42 Jahre alte Torwart-«Titan» am Montag in seinem Blog auf Yahoo! Eurosport. Der mittlerweile 35-jährige Ballack wolle wie schon in der Nationalmannschaft auch bei Bayer nicht einsehen, dass er verzichtbar geworden sei. «Ein frühzeitiger, ehrenvoller Rückzug oder ein souveräner Umgang mit der Reservistenrolle wäre für Ballack die intelligentere Lösung gewesen», schreibt Kahn, der mit Ballack bei Bayern und in der Nationalmannschaft jahrelang zusammenspielte.

Contador äußert sich am Dienstag - Team enttäuscht von Sperre

Kopenhagen (dpa) - Radprofi Alberto Contador wird sich an diesem Dienstag auf einer Pressekonferenz in Pinto bei Madrid zu seiner zweijährigen Sperre äußern. Dies kündigte sein dänisches Saxo-Bank-Team am Montag an. In einer Erklärung zeigte sich der Rennstall enttäuscht über das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofes CAS gegen seinen Kapitän. «Das Ergebnis ist natürlich nicht das, worauf wir gehofft hatten», erklärte der Teamchef und frühere Tour-de-France-Sieger Bjarne Riis.

Laureus an Djokovic und Cheruiyot - Deutsche gehen leer aus

London (dpa) - Tennisprofi Novak Djokovic und Leichtathletin Vivian Cheruiyot sind am Montag in London mit den Laureus World Sports Awards ausgezeichnet worden. Zur Mannschaft des Jahres 2011 wurde der FC Barcelona gewählt. Die deutschen Nominierten Dirk Nowitzki, Sebastian Vettel, Maria Höfl-Riesch und Surf-Weltmeister Philip Köster gingen leer aus.